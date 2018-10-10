Стали известны подробности задержания Кокорина и Мамаева
Общественный деятель Павел Пятницкий прокомментировал задержание нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Кокорина и Мамаева поместили в изолятор временного содержания. Завтра их доставят в суд, где вынесут решение. Это могут быть домашний арест, подписка о невыезде или заключение под стражу», — цитирует Пятницкого RT.
Также он рассказал о наказании по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».
«Под хулиганством подразумевается действие с явным неуважением к обществу, куда относят и насилие. Их поздняя явка в полицию ухудшает положение. Но окончательное решение остается только за судьей. Даже если человек был в розыске или долго не являлся, то судья спокойно может дать подписку о невыезде или домашний арест», — добавил Пятницкий.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин». Позднее в одном из столичных кафе футболисты напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев признали свою вину.