Стали известны подробности задержания Кокорина и Мамаева

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Общественный деятель Павел Пятницкий прокомментировал задержание нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кокорина и Мамаева поместили в изолятор временного содержания. Завтра их доставят в суд, где вынесут решение. Это могут быть домашний арест, подписка о невыезде или заключение под стражу», — цитирует Пятницкого RT.

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Также он рассказал о наказании по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

«Под хулиганством подразумевается действие с явным неуважением к обществу, куда относят и насилие. Их поздняя явка в полицию ухудшает положение. Но окончательное решение остается только за судьей. Даже если человек был в розыске или долго не являлся, то судья спокойно может дать подписку о невыезде или домашний арест», — добавил Пятницкий.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин». Позднее в одном из столичных кафе футболисты напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев признали свою вину.