Владимир Путин назвал победу Хабиба Нурмагомедова достойной и убедительной
Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
«Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно», — приводит слова Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что спортивные идеалы должны стоять выше заработков.
«Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта — они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», — подчеркнул президент.
10 октября Путин прибыл в Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.