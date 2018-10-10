Владимир Путин назвал победу Хабиба Нурмагомедова достойной и убедительной

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Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

«Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно», — приводит слова Путина ТАСС.

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Глава государства отметил, что спортивные идеалы должны стоять выше заработков.

«Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта — они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», — подчеркнул президент.

10 октября Путин прибыл в Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Ранее Путин попросил отца Нурмагомедова не наказывать сына.