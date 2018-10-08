Менеджер Хабиба Нурмагомедова извинился за потасовку после боя с Макгрегором
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз принес извинения за потасовку, которая произошла после поединка россиянина против ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».
«Я хочу поздравить моего брата Хабиба с бесспорной победой. Изначально не может быть два короля, должен быть только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь «убить» кого-либо, как говорила команда Конора, это игра в дерьмо. Фанаты получили потрясающий бой и отличное шоу.
Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — написал Абдельазиз в инстаграме.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.
Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.
В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.
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I want to congratulate my brother @khabib_nurmagomedov . The undisputed, undefeated pound for pound king. There were never 2 Kings from the beginning, only one king. This is not the way we want to celebrate such a dominant performance but when you talk about people's country, family and religion and intentionally try to kill someone like he said and the cornermen running their mouths after, this is the fight game & shit happens. The fans got an amazing fight and a great show. I want apologize to the Nevada athletic commission, the governer of Nevada and I want to thank the Las Vegas police department and security for doing such an unbelievable job. Now everyone understands who's the amateur here.