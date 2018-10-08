Менеджер Хабиба Нурмагомедова извинился за потасовку после боя с Макгрегором

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз принес извинения за потасовку, которая произошла после поединка россиянина против ирландца Конора Макгрегора, сообщает «Советский спорт».

«Я хочу поздравить моего брата Хабиба с бесспорной победой. Изначально не может быть два короля, должен быть только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь «убить» кого-либо, как говорила команда Конора, это игра в дерьмо. Фанаты получили потрясающий бой и отличное шоу.

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Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — написал Абдельазиз в инстаграме.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.