Макгрегор приехал на бой против Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прибыл на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает «Советский спорт».

В рамках главного поединка вечера Макгрегор встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Встреча пройдет за звание чемпиона UFC в легком весе.

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Фотографию прибытия Макгрегора в своем твиттере опубликовала пресс-служба UFC.

Турнир UFC 229 проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков проиграл нокаутом на UFC 229.