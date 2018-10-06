Мяч Роналду помог «Ювентусу» одержать восьмую победу подряд

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Туринский «Ювентус» всухую одолел «Удинезе» в матче восьмого тура чемпионата Италии со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей голами отметились уругваец Родриго Бентанкур и португалец Криштиану Роналду, на счету которого уже четвертый мяч в Серии А в этом сезоне.

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Победа над «Удинезе» стала для «Ювентуса» восьмой подряд на старте чемпионата Италии. Туринский клуб лидирует в Серии А и имеет преимущество над ближайшим преследователем в девять очков.

Ранее «Тоттенхэм» в большинстве обыграл «Кардифф» в матче АПЛ.

Чемпионат Италии. 8-й тур

«Удинезе» — «Ювентус» — 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Бентанкур, 33; 0:2 — Роналду, 37.