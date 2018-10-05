«Крылья Советов» представили нового главного тренера

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили черногорского специалиста Миодрага Божовича в качестве главного тренера клуба, передает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт самарской команды.

Божович ранее возглавлял пермский «Амкар», московское «Динамо», «Ростов», столичный «Локомотив» и тульский «Арсенал». Последним зарубежным клубом черногорца была «Црвена Звезда», ставшая под его руководством чемпионом Сербии.

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5 октября пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Андрей Тихонов. Под его руководством клуб вышел в Российскую премьер-лигу. В нынешнем сезоне после девяти туров в активе команды семь очков. «Крылья» занимают предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее губернатор Самарской области поблагодарил Тихонова за работу в «Крыльях Советов».