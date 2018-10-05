Глава UFC назвал запасного бойца в поединке Нурмагомедов — Макгрегор

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Глава UFC Дэна Уайт рассказал, кто будет запасным бойцом в поединке Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор, передает ТАСС.

Запасным станет американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон.

«Мы посмотрим, что будет. Сперва эти ребята должны сделать вес. Но если что-то пойдет не так, Тони Фергюсон будет следующим на очереди», - сказал Уайт.

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Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции бойцов.

Ранее сообщалось, что Конор планирует убить Хабиба в бою.