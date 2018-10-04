Гиггз выступил в защиту Моуринью

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Экс-хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поддержал главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым «МЮ» не побеждает на протяжении четырех матчей подряд, сообщает «Советский спорт».

«Я считаю, что Моуринью должен остаться тренером «МЮ». В данный момент команда переживает тяжелый период, но если сейчас поменять тренера, то клуб окажется в такой же ситуации через год, а, вероятно, и через два.

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Я думаю, что проблемой клуба в последнее время является планирование», — цитирует Гиггза «Би-би-си».

Ранее экс-хавбек «Динамо» и сборной Португалии поддержал Моуринью.