В «Реале» назвали причины поражения от ЦСКА
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов от московского ЦСКА, передает ТАСС.
Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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По мнению испанского специалиста, его подопечным не хватило удачи в игре с армейцами.
«Не хватило удачи, мы создали много голевых моментов — откуда мы только не били, но реализовать свои моменты не смогли. Соперник играл дома и забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА», — сказал он.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» спрогнозировал победу ЦСКА в матче с «Реалом».