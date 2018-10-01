Экс-форвард сборной Англии назвал Месси «просто не человеком»

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказал мнение относительно игры капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси в преддверии матча каталонцев с английским «Тоттенхэмом», передает «Советский спорт».

«Месси — лучший игрок, когда-либо надевавший бутсы. Если сложить все вместе, то он просто не человек. Он не притворяется, не симулирует, не мстит — отличный пример для молодых игроков», — заявил футболист национальной команды Англии Diario AS.

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Встреча «Барселоны» и «Тоттенхэма» в рамках Лиги чемпионов состоится 3 октября в Лондоне.

Напомним, что ранее легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил Месси не возвращаться в сборную страны.