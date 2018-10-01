Экс-футболист ЦСКА назвал выступления за сборную России «ерундой»

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России.

«Ни сколько не шокирован. Правильно сделал Игорек — хватит заниматься такой ерундой.

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15 лет он уже в этой области — все уже пережито, невозможно настроиться на игру. Хотя за ЦСКА он еще поработает, может быть, пару лет. На Акинфеева грех жаловаться, потому что он отработал на полную катушку. Всего отдал себя, без каких-либо срывов», — заявил экс-игрок.

Акинфеев провел за сборную России 111 матчей и пропустил 95 мячей. О своем решении он объявил 1 октября.

Ранее мэр Москвы пожелал удачи завершившему карьеру в сборной России Акинфееву.