Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы

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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.

По информации издания, валлиец получил травму мышцы бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». В скором времени форвард пройдет дополнительное обследование.

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Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встреча ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось,что хавбек «Реала» выбыл на месяц из-за обострения аппендикса.