Сироткин пообещал агрессивно действовать на Гран-при России

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Пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями в преддверии гонки на этапе Гран-при России, передает ТАСС.

«Стартовая позиция никак не меняет нашей стратегии, она будет определяться лишь выбором резины. Мы будем агрессивны, будем бороться, думаю, что будет интересная гонка. Мы все смирились, что находимся в не очень простой ситуации, и это не самое приятное ощущение. Несмотря на это, болельщики понимают нас», — сказал автогонщик.

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Гонка пройдет 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Сироткин показал 16-й результат на третьей практике Гран-при России.