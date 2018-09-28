Берлускони стал владельцем итальянского клуба «Монца»‍

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Экс-владелец «Милана» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони окончательно закрыл сделку по приобретению клуба «Монца» из третьего дивизиона итальянского футбола, сообщает ТАСС.

По информации Football Italia, исполнительным директором клуба стал Адриано Галлиани, который ранее уже работал с Берлускони, занимая пост вице-президента «россонери».

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Ранее сообщалось, что итальянец настроен выкупить все 100% акций, а сумма сделки может составить от €2,5 до €3 млн.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 года. При нем клуб восемь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз Лигу чемпионов. В 2017 году он продал команду китайскому бизнесмену Ли Юнхуну за $860 млн.

Ранее сообщалось, что Берлускони заплатит до €3 млн за покупку клуба итальянской Серии С.