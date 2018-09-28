Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/501/11977501/RIAN_5632128.HR-pic905-895x505-50178.jpg">

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой в короткой программе на турнире Небельхорн Трофи.

«У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме», — цитирует Авербуха ТАСС.

Реклама

Специалист отметил, что после Олимпийских игр опаснее всего потерять мотивацию. По мнению Авербуха, это произошло с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой.

По итогам короткой программы Загитова набрала 79.93 балла, что является лучшим результатом с тех пор, как летом 2018 года конгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ) изменил систему начисления баллов.

«Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда — первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны», — отметил Авербух.

Ранее Загитова рассказала о трудностях перед стартом сезона.