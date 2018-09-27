Нурмагомедов призвал бойца смешанного стиля Исмаилова стать сдержаннее

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову с просьбой быть сдержаннее, передает «Советский спорт».

Исмаилов собирается провести бой 19 октября в рамках турнира Fight Nights Global (FNG) в Москве против соотечественника Владимира Минеева. На пресс-конференции соперники подрались.

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«Чуть сдержаннее, Брат, скоро газанешь. За тебя много кто болеет и переживает, только вперед», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее боец ММА Минеев в преддверии поединка с Исмаиловым назвал его трусом.