Нурмагомедов призвал бойца смешанного стиля Исмаилова стать сдержаннее
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову с просьбой быть сдержаннее, передает «Советский спорт».
Исмаилов собирается провести бой 19 октября в рамках турнира Fight Nights Global (FNG) в Москве против соотечественника Владимира Минеева. На пресс-конференции соперники подрались.
Реклама
«Чуть сдержаннее, Брат, скоро газанешь. За тебя много кто болеет и переживает, только вперед», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее боец ММА Минеев в преддверии поединка с Исмаиловым назвал его трусом.