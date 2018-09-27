Марадона намерен жаловаться на судью в ФИФА

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Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона негативно высказался в отношении судейства в матче Кубка страны с «Керетао» (1:2), сообщает «Спорт-экспресс».

Бывший футболист считает, что рефери был не объективен и принимал решения только в пользу соперника

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«Все будет доведено до ФИФА. Я обещаю, что туда отправится куча жалоб на судейство. Нельзя за такие вещи давать стандарты. Мы понимали, что соперник захочет этим воспользоваться, поэтому не фолили у своих ворот.

Давление? Давление ощущает отец семейства, которому нужно идти в четыре часа ночи зарабатывать сто песо в дом. К счастью, у меня такой проблемы нет», — заявил аргентинец.

Седьмого сентября этого года чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона занял пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

Ранее сообщалось, что Марадона назвал лучшую для просмотра «с косячком» игру ЧМ-2018.