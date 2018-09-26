СБР готовит письмо в адрес Международного союза биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил о намерении направить в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU) ряд писем с просьбой восстановить российскую организацию в правах. Слова Драчева приводит «РИА Новости».

«Сразу после конгресса IBU мы подготовили несколько писем, сейчас их немножко обрабатываем. Писали и в исполком, и новому президенту о том, что готовы работать в новой системе, в новой команде. А тут вдруг нам подфартило, что еще и РУСАДА восстановили. Так что сейчас мы эти письма дополняем просьбами о том, чтобы нам в ближайшее время подготовили «дорожную карту», — заявил глава СБР.

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По словам Драчева, на прошлом конгрессе IBU представители международной организации выдвинули единственное условие по восстановлению СБР. Им оказалось восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в членстве Всемирного антидопингового агентства (WADA), что произошло 20 сентября.

Ранее IBU назвал условия досрочного восстановления СБР.