Стали известны имена капитанов и тренеров, которые назвали Модрича лучшим игроком
На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликованы полные итоги голосования капитанов и тренеров национальных команд в опросе по поводу лучшего футболиста 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Эту награду получил полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.
У капитанов первое место Модричу отдали такие известные игроки, как аргентинец Лионель Месси, армянин Генрих Мхитарян, бельгиец Эден Азар, босниец Эдин Джеко, болгарин Ивелин Попов, колумбиец Фалькао, словак Мартин Шкртел, испанец Серхио Рамос.
Среди тренеров за Модрича голосовали, в частности, Роберто Мартинес (Бельгия), Тите (Бразилия), Гарет Саутгейт (Англия), Йоахим Лев (Германия), Мирча Луческу (Турция), Андрей Шевченко (Украина), Райан Гиггз (Уэльс).
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Тоттенхэма» разочарован в премии ФИФА после победы Салаха.