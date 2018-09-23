Поветкину посоветовали завершить карьеру после нокаута от Джошуа

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев прокомментировал поражение российского боксера Александра Поветкина в поединке с британцем Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

Встреча за четыре чемпионских «ремешка» проходила на «Уэмбли» и завершилась нокаутом 39-летнего россиянина в седьмом раунде.

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«В принципе, у него не было ни одного серьезного соперника в профессиональном боксе, были только Владимир Кличко и Джошуа. Конечно, хотелось бы пожелать ему самого наилучшего. Но здесь явно видно — с боксом надо завязывать», — заявил Кремлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев назвал причину поражения Поветкина от Джошуа.