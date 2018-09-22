Ковальчук рассказал о плюсах игры в КХЛ

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал североамериканским журналистам о плюсах игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

«КХЛ — отличная лига. Не каждый парень может играть в НХЛ. Некоторые парни из Европы хотят играть ближе к дому. Это молодая лига и она быстро растет, много новых стадионов и новых поклонников. Хоккей — самый популярный вид спорта в России. Я играл за отличный клуб СКА, которая делал все для победы. Мне нравилось все в КХЛ, меня ничего не разочаровало.

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ОИ-2018? Когда у тебя забирают твой флаг и гимн, в этом нет ничего хорошего. Но хоккей — главный спорт на Олимпиаде, и туда приехала российская сборная. Все знали, откуда мы. Тяжело было ходить без российского флага, но на льду мы думали только об игре», — признался Ковальчук в интервью ESPN.

Ранее забил впервые после возвращения в НХЛ.