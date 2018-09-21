Экс-глава WADA назвал компромисс с Россией выгодной сделкой

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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд поддержал решение организации о восстановлении РУСАДА, заявив, что благодаря компромиссу WADA наконец-то получит самое необходимое для расследования – пробы из Московской антидопинговой лаборатории, сообщает «Советский спорт».

«Проблема доступа к Московской антидопинговой лаборатории — ключевая, и она тянулась долгие годы из-за того, что русские оправдывались уголовным расследованием. Теперь они должны передать пробы до 31 декабря. У нас есть временное ограничение, подкрепленное автоматическими санкциями.

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Не знаю, случайность это или расчет со стороны WADA, но это сработало. И когда туман рассеется, все поймут, что это выгодная сделка.

Доступ к необработанным данным прямо не упоминался в «дорожной карте». Так что, получив только то, что просили, мы бы получили гораздо меньше.

Не могу понять, как кто-то мог подумать, что WADA сменила курс и отошла от борьбы с допингом. В дипломатии иногда важнее подойти со стороны, а не в лоб. Я часто старался убеждать спортсменов, что не нужно применять допинг. Но если сейчас мы сможем заставить российских спортсменов не употреблять допинг из-за страха быть пойманным, мы все равно очистим спорт», — приводит слова Паунда Evening Express.

Ранее сообщалось, что сотрудники WADA в ближайшее время посетят антидопинговую лабораторию Москвы.