Медведева: я всегда буду защищать цвета российского триколора

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева еще раз высказалась на тему слухов о смене гражданства, передает ТАСС.

«В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада — это место моей подготовки, тренировочная база. Я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я — российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!» — заявила Медведева.

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Также фигуристка рассказала об атмосфере на контрольных прокатах сборной в московском «Мегаспорте».

«Конечно меня совершенно поразил тот факт, что пришло столько людей посмотреть на прокаты! Раньше такого не было! Я думала, что будет меньше публики. На меня всегда поддержка со стороны болельщиков с трибун действовала очень положительно, поэтому я была действительно счастлива! Это правда! Сейчас я немного побаиваюсь журналистов из-за волны негатива, которую на меня обрушили. Но уверяю вас, мне это не мешает, а только подстегивает работать дальше», — заключила Медведева.

Ранее Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала тренироваться в Канаду, к Брайану Орсеру, однако неоднократно заявляла, что не собирается менять гражданство.