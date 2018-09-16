Сборная России победила болгар в матче отбора на Кубок мира

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Сборная России по баскетболу одержала победу над командой из Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2019, передает «Советский спорт».

В подмосковных Химках россияне в упорной борьбе сломили сопротивление болгарской сборной — 77:73.

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Самым результативным в составе сборной России стал нападающий «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка.

После этой победы сборная России с 12 очками в активе поднялась на третье место в турнирной таблице.

Следующий матч отбора состоится 30 ноября, соперником нашей команды станет сборная Финляндии.

Ранее сборная России уступила в отборочном матче уступила чехам.

Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. 2-й этап.

Россия — Болгария — 84:67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26)