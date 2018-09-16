В Германии призвали отсрочить восстановление РУСАДА

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В Германии считают преждевременным восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает Frankfurter Allgemeine.

Об этом заявила заместитель председателя Комиссии спортсменов Германии Силке Касснер.

«Я убеждена, что решение о восстановлении в правах РУСАДА необходимо отложить на некоторое время и не принимать на следующей неделе», — сказала она.

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Также Касснер высказала мнение, что действующий процесс реабилитации РУСАДА является непрозрачным, а принимать решение в последний момент — безрассудно.

Ранее с критикой решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил и автор фильмов о допинге в России, немецкий журналист Хайо Зеппельт.