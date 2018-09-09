Украина одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА
Сборная Украина обыграла Словакию в матче второго тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия расположилась на второй строчке.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее чешская полиция освободила арестованных украинских фанатов.
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
Украина — Словакия — 1:0
Голы: 1:0 — Ярмоленко, 80 (пенальти).