Украина одержала вторую победу в Лиге наций УЕФА

Сборная Украина обыграла Словакию в матче второго тура Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия расположилась на второй строчке.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее чешская полиция освободила арестованных украинских фанатов.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
Украина — Словакия — 1:0
Голы: 1:0 — Ярмоленко, 80 (пенальти).