Тренер сборной Германии: один матч не сотрет из памяти чемпионат мира
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат игры с Францией (0:0) в рамках Лиги наций, передает «Советский спорт».
«Сегодня более важным было качество игры, нужно было показать хорошую реакцию на неудачу на чемпионата мира — 2018. Думаю, мы с этим справились — могли забить чемпионам не один мяч.
Знали, что Франция отправит в защиту десять игроков, поэтому важно было не дать проводить им контратаки. Это их главное оружие. Мы справились, хорошо сыграли в обороне.
Конечно, один матч не сотрет из памяти чемпионат мира. Реабилитироваться мы сможем только на следующем турнире», — приводит слова специалиста Goal.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию встречи.
Ранее тренер сборной Франции заявил, что Германия оправляется от шока ЧМ-2018.