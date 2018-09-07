Тренер сборной Германии: один матч не сотрет из памяти чемпионат мира

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат игры с Францией (0:0) в рамках Лиги наций, передает «Советский спорт».

«Сегодня более важным было качество игры, нужно было показать хорошую реакцию на неудачу на чемпионата мира — 2018. Думаю, мы с этим справились — могли забить чемпионам не один мяч.

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Знали, что Франция отправит в защиту десять игроков, поэтому важно было не дать проводить им контратаки. Это их главное оружие. Мы справились, хорошо сыграли в обороне.

Конечно, один матч не сотрет из памяти чемпионат мира. Реабилитироваться мы сможем только на следующем турнире», — приводит слова специалиста Goal.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию встречи.

Ранее тренер сборной Франции заявил, что Германия оправляется от шока ЧМ-2018.