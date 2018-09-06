Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Каунасе, сообщает «Советский спорт».
14-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 74,74 балла, установив новый мировой рекорд. Второй стала ее соотечественница Ксения Синицына. На третьей строчке расположилась Елим Ким из Южной Кореи.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Фигурное катание. Юниорки. Гран-при. Третий этап. Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 74,74.
2. Ксения Синицына (Россия) — 67,12.
3. Елим Ким (Южная Корея) — 61,63.