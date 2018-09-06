Тарасова назвала мировой рекорд ученицы Тутберидзе разминкой

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Российский специалист Татьяна Тарасова поделилась мнением о мировом рекорде 14-летней фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Каунасе.

«В короткой программе Трусова сделала тройной лутц и тройной риттбергер. Если немного углубиться в суть вопроса, то следует отметить, что в короткой программе мировой рекорд установить нельзя, потому что там запрещены четверные прыжки, в том числе и у юниоров. На тренировке она сделала каскады лутц-тулуп и тулуп-риттбергер.

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После короткой программы поздравлять не принято, но завтра мы, конечно же, ждем от нее блестящего результата», — цитирует Тарасову ТАСС.

«Высокие результаты фигуристки в короткой программе для нее являются только разминкой. Трусова работает в правильном направлении, с правильным тренером и демонстрирует настоящий характер победителя. Все эти качества позволят ей достичь успеха. Она по праву может считаться гениальной девочкой в данном виде спорта», — добавила тренер.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 74,74 балла. Летом 2018 года Международный союз конькобежцев принял решение обнулить рекорды из-за изменений в системе оценок уровня исполнения.