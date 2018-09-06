Ученица Тутберидзе установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Александра Трусова установила мировой рекорд в короткой программе на юниорской серии Гран-при в Каунасе, сообщает ТАСС.
Судьи поставили 14-летней ученице Этери Тутберидзе 74,74 балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этапа.
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Предыдущий рекорд был установлен еще одной представительницей России Анной Щербаковой на этапе юниорского Гран-при в Братиславе. Фигуристка набрала 73,18 балла.
Летом 2018 года Международный союз конькобежцев принял решение обнулить рекорды из-за изменений в системе оценок уровня исполнения.
Ранее ушедшая от Тутберидзе фигуристка рассказала о работе с новым тренером.