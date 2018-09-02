Тренер Нурмагомедова уверен в непобедимости своего подопечного

Тренер российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о своем подопечным, передает «Советский спорт».

По мнению специалиста, действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по силам не потерпеть ни одного поражения в профессиональной карьере.

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«Уверен, Хабиб настолько силен ментально, что лично я убежден в том, что он никогда не проиграет. Он всегда сумеет найти нужный путь к победе. Будет ли это мой путь, или та дорога, которую он найдет сам, но он всегда сумеет это сделать», — цитирует Мендеса MMA Fighting.

Свой ближайший поединок 29-летний россиянин проведет против ирландца Конора Макгрегора.

«Конечно, Конор знает, на что нужно давить, но это не имеет значения. Уверен, Хабиб будет оставаться спокойным на протяжении всей этой истории. Конор хорош в психологическом противостоянии, но в этот раз он нашел себе достойного соперника как в этом аспекте, так и в спортивном», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о причинах своего успеха.