Стали известны соперники ЦСКА и «Локомотива» по групповому этапу ЛЧ
Стали известны соперники московских ЦСКА и «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
ЦСКА сыграет в одной группе с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией». Железнодорожники сразятся с немецким «Шальке-04», турецким «Галатасараем» и португальским «Порту».
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Монако» (Монте-Карло, Монако), «Брюгге» (Брюгге, Бельгия).
Группа B: «Барселона» (Барселона, Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия), «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды), «Интер» (Милан, Италия).
Группа C: «ПСЖ» (Париж, Франция), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).
Группа D: «Локомотив» (Москва, Россия), «Порту» (Порту, Португалия), «Шальке-04» (Гельзенкирхен, Германия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция).
Группа E: «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), АЕК (Афины, Греция).
Группа F: «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Лион» (Лион, Франция), «Хоффенхайм» (Зинсхайм, Германия).
Группа G: «Реал» (Мадрид, Испания), «Рома» (Рим, Италия), ЦСКА (Москва, Россия), «Виктория Пльзень» (Пльзень, Чехия).
Группа H: «Ювентус» (Турин, Италия), «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия), «Валенсия» (Валенсия, Испания), «Янг Бойз» (Берн, Швейцария).
Ранее болельщики «Црвены Звезды» раздели игроков после выхода в ЛЧ.