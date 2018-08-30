Бывший форвард «Анжи» Это'О купит жилье бездомному экс-капитану сборной Камеруна

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Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О поможет бывшему капитану сборной Камеруна Норберту Овоне, сообщает «Би-би-си».

67-летний Овоне на данный момент является бездомным и живет на улицах камерунского города Дуала. Сейчас экс-капитан национальной команды Камеруна лежит в больнице с паховой грыжей.

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Это'О навестил Овоне в медицинском учреждении, пожертвовал тому около £700 и пообещал купить дом.

Экс-форвард выступал за такие клубы, как «Барселона», «Интер» и «Челси».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заставлял бездомных за деньги отжиматься на камеру.