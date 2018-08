Игрок «Янг Бойз» упал без сознания после удара в челюсть

Полузащитник швейцарского «Янг Бойз» Миралем Сулеймани получил повреждение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против загребского «Динамо», сообщает «Советский спорт».

На 51-й минуте игры серб столкнулся с хавбеком хорватской команды Петаром Стояновичем. В ходе эпизода противник задел рукой Сулеймани, а во время падения ударил ногой в челюсть серба. Сулеймани в бессознательном состоянии упал на газон. Когда игрок очнулся, то не понимал, где находится. После оказания медицинской помощи Сулеймани на носилках покинул поле.

Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте Goal.

Швейцарцы пробились в групповой этап турнира по сумме двух матчей.

Ранее сообщалось, что футболист «Севильи» получил перелом руки в матче с «Вильярреалом».

Ouch!



Young Boys winger Miralem Sulejmani was knocked unconcious as his side secured their passage to the Champions League group stages... pic.twitter.com/9ltICQLAES