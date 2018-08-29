«Аякс» сыграл вничью с киевским «Динамо» и вышел в групповой этап ЛЧ

«Аякс» и киевское «Динамо» сыграли вничью во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила в столице Украины и завершилась со счетом 0:0. В первом матче голландская команда победила киевлян со счетом 3:1, таким образом обеспечив себе выход в групповой этап турнира по сумме двух игр.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что фанаты киевского «Динамо» избили болельщиков «Аякса» перед матчем.

Футбол. Лига чемпионов. Плей-офф

«Динамо Киев» (Киев, Украина) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — 0:0