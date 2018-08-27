«Локомотив» пропустил в домашней игре впервые за 9 месяцев

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Московский «Локомотив» пропустил в домашней встрече впервые за десять месяцев, сообщает Sport24.

26 августа в домашнем матче «железнодорожники» одержали победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 2:1. В составе столичного клуба отличились Мацей Рыбус и Федор Смолов. Свой единственный мяч «Анжи» забил с пенальти в добавленное время, был точен Владислав Кулик.

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Предыдущий раз «Локомотив» пропускал на своем поле 5 ноября 2017 года. Это случилось в игре с ЦСКА. Матч закончился со счетом 2:2.

Ранее Крыховяк заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство.