«Локомотив» пропустил в домашней игре впервые за 9 месяцев
Московский «Локомотив» пропустил в домашней встрече впервые за десять месяцев, сообщает Sport24.
26 августа в домашнем матче «железнодорожники» одержали победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 2:1. В составе столичного клуба отличились Мацей Рыбус и Федор Смолов. Свой единственный мяч «Анжи» забил с пенальти в добавленное время, был точен Владислав Кулик.
Реклама
Предыдущий раз «Локомотив» пропускал на своем поле 5 ноября 2017 года. Это случилось в игре с ЦСКА. Матч закончился со счетом 2:2.
Ранее Крыховяк заявил, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство.