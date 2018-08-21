Капитаны клубов испанской лиги выступят против проведения матчей в Северной Америке

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Футболисты клубов чемпионата Испании недовольны решением руководства лиги проводить некоторые матчи Примеры в Северной Америке, сообщает AS.

22 августа капитаны всех 20 команд Примеры соберутся в офисе Испанской ассоциации футболистов, где обсудят заявление против решения лиги. Ожидается, что игроки выступят против проведения матчей чемпионата по пятницам и понедельникам.

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Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.

Ранее сообщалось, что несколько матчей чемпионата Испании будут проведены в Америке.