Александр Емельяненко испытывает проблемы со зрением после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отказался от комментариев после поединка с американцем Тони Джонсоном, сообщает сайт «Матч ТВ».

После боя россиянин прошел мимо журналистов, однако заявил, что «завтра в инстаграме все расскажу». Как оказалось, спортсмен направлялся в машину скорой помощи, а по пути сказал своему собеседнику, что у него «глаз не видит».

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Бой Емельяненко — Джонсон завершился ничьей решением большинства судей (29:29). Встреча проходила в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия».

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров высказался о поединке Емельяненко с Джонсоном.