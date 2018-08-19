Александр Емельяненко не смог победить Джонсона на турнире WFCA 50

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не смог победить американца Тони Джонсона на турнире WFCA 50, сообщает ТАСС.

Встреча проходила в московском ГЦКЗ «Россия» и завершилась вничью.

По итогам трех раундов спортсмены не выявили сильнейшего путем нокаута. Двое судей выставили Емельяненко и Джонсону одинаковые оценки — 29:29, еще один судья отдал победу Джонсону (29:28), однако в качестве результата боя было взято решение большинства судей.

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Этот бой стал первым за два года для Емельяненко-младшего, в котором он не смог одержать победу. После освобождения из тюрьмы в 2016 году 37-летний россиянин одержал шесть побед из шести.

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