В США устроили стрельбу во время школьного матча
В штате Флорида эвакуирован стадион после стрельбы во время школьного матча по американскому футболу, сообщает «Советский спорт».
Как информирует телеканал WPEC, инцидент произошел в деревне Веллингтон к западу от Уэст-Палм-Бич. В матче принимали участие спортсмены из двух школ. Информацией о пострадавших телеканал не располагает.
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«Офис шерифа округа Палм-Бич заявил, что сообщается о стрельбе во время матча в центральной школе Палм-Бич в пятницу вечером», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что игроков НФЛ будут штрафовать за отказ вставать во время исполнения гимна США.