Семье тренера «Зенита» угрожали после разгрома в Минске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/690/11705690/RIAN_3151798.HR-pic905-895x505-25855.jpg">

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась впечатлениями от победы петербургского клуба в третьем раунде квалификации Лиги Европы над минским «Динамо», передает «Советский спорт».

В первом матче минчане разгромили сине-бело-голубых со счетом 4:0, однако в ответной игре потерпели поражение со счетом 1:8, покинув турнир.

Реклама

«После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду — ни одного барашка волн.

Спасибо ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу», — написала Анна Семак в своем инстаграме после ответной игры.

Ранее сообщалось, что Семак ответил на слова Александра Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените»‍.