В АПЛ рассматривают вариант возвращения к прежним срокам летнего трансферного окна

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) рассматривают вариант возвращения к прежним срокам летнего трансферного окна, сообщает Sport24.

Этим летом трансферное окно для английских клубов закрылось за день до первого матча чемпионата, тогда как раньше дедлайн истекал 31 августа.

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Изменить сроки трансферного окна в Англии решили после жалоб на то, что переходы осуществлялись, когда сезон уже стартовал. При этом сейчас клубы из других стран могут приобретать футболистов из команд АПЛ.

По информации Mirror Sport, как минимум два клуба, голосовавших за изменение, теперь считают, что это решение было ошибкой, и готовы вернуть прежние сроки трансферного окна.

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