«Локомотив» уступил «Оренбургу» в матче третьего тура РПЛ

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Московский «Локомотив» уступил на выезде «Оренбургу» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в самой концовке игры забил нападающий Андреа Чуканов.

Таким образом, «железнодорожники» сумели набрать всего лишь два очка в трех матчах. На данный момент чемпионы России сезона-2017/18 располагаются на 13-м месте.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов дебютирует за «Локомотив» в матче против «Оренбурга».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:0

Голы: 1:0 — Чуканов, 90+1