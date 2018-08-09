Гендиректор «Локомотива» намекнул на покупку игрока сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/10122983/thumb.925.925.1470897254-pic905-895x505-76411.jpg">

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус намекнул на переход нападающего «Краснодара» Федора Смолова, сообщает Sport24.

«Достижение большой сделки — это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля — когда городские стены уже видны — самая тяжелая часть пути.

Реклама

Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы… Ведь мы — чемпионы! Мы — паровозы! И мы никогда не сдаемся!» — написал Геркус в инстаграме, прикрепив к сообщению хештеги с цифрами 29, 22 и 22, которые соответствуют количеству матчей, проведенных Смоловым за «Краснодар» в последних трех сезонах.

Ранее сообщалось, что Смолов в ближайшие дни может стать игроком «Локомотива».