ЦСКА показал худший старт в чемпионате России за 17 лет

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Московский ЦСКА показал худший старт в чемпионате России за последние 17 лет, сообщает Sport24.

В сезоне-2018/19 армейский клуб сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и уступил «Ростову» (0:1). Красно-синие занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В 2001 году ЦСКА потерпел два поражения — от «Крыльев Советов» (0:3) и новороссийского «Черноморца» (0:2).

Встреча между ЦСКА и «Ростовом», прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.