Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт организации, ирландец сместил с первой строчки американца Тони Фергюсона. Третье место занимает еще один представитель США Дастин Порье.

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Чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг является россиянин Хабиб Нурмагомедов. После изменений в рейтинге Макгрегор стал основным претендентом на титул.

Ранее ирландский боец заявил, что близок к заключению контракта на поединок с Нурмагомедовым.