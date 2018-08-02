Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт организации, ирландец сместил с первой строчки американца Тони Фергюсона. Третье место занимает еще один представитель США Дастин Порье.
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Чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг является россиянин Хабиб Нурмагомедов. После изменений в рейтинге Макгрегор стал основным претендентом на титул.
Ранее ирландский боец заявил, что близок к заключению контракта на поединок с Нурмагомедовым.