Наставник «Атлетико» требует у клуба купить своего сына
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне хочет видеть в команде своего сына Джованни, который выступает за «Фиорентину». Об этом сообщает «Советский спорт».
Как утверждает Football Italia, «матрасники» готовы удовлетворить просьбу наставника и уже предложили за игрока порядка €40 млн, однако «фиалки» отклонили запрос мадридского клуба. По информации издания, «Фиорентина» готова расстаться со своим лидером только за гораздо большую цену.
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23-летний аргентинец выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В 76 официальных матчах он забил 26 мячей.
Ранее сообщалось, что Диего Симеоне назвал лучшего футболиста мира.