Южный не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне
Россиянин Михаил Южный не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
Во встрече первого раунда Южный проиграл американцу Ною Рубину со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.
В следующем раунде Рубин сыграет с еще одним представителем США Джоном Изнером.
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Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи не смогли выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне.
Теннис. Вашингтон-2018. 1-й круг
Михаил Южный (Россия) — Ной Рубин