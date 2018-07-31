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Россиянин Михаил Южный не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Во встрече первого раунда Южный проиграл американцу Ною Рубину со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.

В следующем раунде Рубин сыграет с еще одним представителем США Джоном Изнером.

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Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуи не смогли выйти во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне.

Теннис. Вашингтон-2018. 1-й круг

Михаил Южный (Россия) — Ной Рубин