Первый тур РПЛ может установить антирекорд результативности

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Первый тур чемпионата России может установить антирекорд результативности, сообщает «Матч ТВ».

В общей сложности после семи матчей турнира было забито восемь мячей. Если в заключительной встрече между ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» будет меньше двух голов, то стартовый тур сезона-2018/19 станет худшим по результативности в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Отмечается, что антирекорд принадлежит первому туру чемпионата России 2001 года, в которым было забито десять мячей.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто станет победителем РПЛ.