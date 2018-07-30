Ибрагимович отметился хет-триком в матче МЛС
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити», сообщает «Советский спорт».
Команда шведа одержала победу со счетом 4:3.
36-летний форвард, пополнивший состав «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года, провел за клуб 17 матчей и забил 15 мячей.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет больше хейтеров.
OMZ!— Major League Soccer (@MLS) 30 июля 2018 г.
Zlatan finds the equalizer early into the second half. #LAvORL https://t.co/AkQ2lyH636
ZLATAN AGAIN!!! #LAvORL https://t.co/nUTypqn8VN— Major League Soccer (@MLS) 30 июля 2018 г.
ZLATAN HAT TRICK ������ https://t.co/n7R1D6386x— Major League Soccer (@MLS) 30 июля 2018 г.