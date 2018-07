Ибрагимович отметился хет-триком в матче МЛС

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити», сообщает «Советский спорт».

Команда шведа одержала победу со счетом 4:3.

36-летний форвард, пополнивший состав «Лос-Анджелес Гэлакси» весной 2018 года, провел за клуб 17 матчей и забил 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет больше хейтеров.

Zlatan finds the equalizer early into the second half. #LAvORL https://t.co/AkQ2lyH636